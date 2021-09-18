دوي انفجارين في العاصمة الأفغانية كابول وإصابة شخصين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2021 - 10:28

دوي انفجارين في العاصمة الأفغانية كابول وإصابة شخصين (سبوتنيك)

منذ 35 mins 18 September، 2021
أخبار موقع المنار

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