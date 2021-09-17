ميقاتي: المهمة الاساسية للحكومة هي وقف الانهيار والبلد على طريق التعافي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 22:00

ميقاتي: المهمة الاساسية للحكومة هي وقف الانهيار والبلد على طريق التعافي

منذ 2 ساعة 17 September، 2021
ميقاتي2
لبنان

اكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ان المهمة الاساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد على طريق التعافي تمهيدا للانتقال الى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية

واشار الرئيس ميقاتي في مقابلة مع شبكة سي ان ان الاميركية الى ان الملفات الداهمة امام حكومته هي تحسين وضع الطاقة والكهرباء ومعالجة ازمة المحروقات وتأمين الدواء. واضاف رئيس الحكومة الى انه بين تشكيل الحكومة واليوم شعر بالارتياح النسبي وخلال سبعة ايام تواصلنا مع صندوق النقد الدولي الذي ابدى استعداده لدعم لبنان.

وحول موضوع ادخال النفط الايراني الى لبنان قال ميقاتي: “انا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات علينا لان العملية تمت بمعزل عن الحكومة اللبنانية” حسب تعبيره.

المصدر: قناة المنار

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