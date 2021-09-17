القوات اليمنية تعلن تفاصيل عملية “البأس الشديد”: سنحرر كل بلدنا وشعبنا سيكون عزيزا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية الجمعة عن تفاصيل عملية “البأس الشديد”، وقد ضمنت ذلك العديد من الرسائل لقوى العدوان ومرتزقتها في الداخل. واكدت “مضيها ومعها كل أحرار الشعب اليمني نحو تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى تحقيق الحرية والاستقلال”.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن “هذا النصر الذي تحقق بفضل الله وبعونه في عملية البأس الشديد تزفه القوات المسلحة الى كل أبناء شعبنا العظيم ونحن على مقربة من عيد الثورة المجيدة ثورة الحرية والاستقلال ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر والتي أكد فيها شعبنا رفضه الوصاية والهيمنة ويؤكد اليوم رفضه الاحتلال والغزو ورفضه عودة الوصاية والهيمنة ورفضه الارتزاق والعمالة”.

وأضاف سريع أن “ذلك عهدنا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي نؤكد اليوم ما جاء في خطابه الأخير بأننا سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي أحتلها تحالف العدوان”، وتابع “سنضمن لبلدنا أن يكون حراً مستقلاً لا يخضع لأي احتلال ولا يخضع لأي وصاية وسنواصل مشوارنا في التصدي للعدوان على بلدنا وفي نصرة أمتنا في قضاياها الكبرى”، وشدد على ان “الشعب اليمني سيكون حراً كريماً عزيزا”.

وتوجه سريع للشعب اليمني بالقول “لقد خاضت قواتكم المسلحة خلال هذه المعركة ملاحم بطولية تمكنت عدسة الإعلام الحربي من توثيق جزء منها وضربت القوات المسلحة المثل الأعلى في التضحية والصمود”، وتابع “كانت عملية البأس الشديد درساً آخر يقدمه المجاهدون الأبطال يحفظهم الله ويرعاهم للجميع وهو ما يؤكد أن العسكرية اليمنية مستمرة في فدائيتها المجيدة حتى يتحقق الاستقلال لبلدنا والحرية لشعبنا”، وأضاف ان “القوات المسلحة تثمن الدور الجهادي لأبناء مارب في هذه العملية وفي العمليات الأخرى التي شهدتها وتشهدها محافظة مارب”، ولفت الى انه “كان لأبناء مارب دوراً مهماً في عملية البأس الشديد كما سيكون لهم الدور المهم في تحرير باقي أراضينا المحتلة وتطهيرها حتى يتحقق لشعبنا الحرية ولبلدنا الاستقلال”.

المصدر: موقع انصار الله