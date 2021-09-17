“تجمع العلماء”: نشكر ايران وسوريا على مساعدة لبنان

نوه “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان “بسرعة إصدار البيان الوزاري الأمر الذي يعكس جدية هذه الحكومة بالعمل على معالجة الأوضاع”. وأمل أن “تكون جلسة الثقة في البرلمان سريعة للبدء بالعمل على تنفيذ الخطة الاقتصادية الإنقاذية”.

وأشار التجمع “بوصول المازوت الإيراني إلى لبنان والبدء بتوزيعه على أمل استمرار الضخ عبر سلسلة بواخر تحمل المازوت والبنزين”، وشكر “الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية على المساعدات التي قدمتاهما في سبيل إنجاز هذا الأمر الإنساني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام