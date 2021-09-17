الصحة الفلسطينية: تسجيل 19 وفاة و2219 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 19 وفاة و2219 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2485 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن “الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (15)، رام الله والبيرة (1)، طولكرم (1)، قلقيلية (1)، نابلس (1)”.

وأوضحت الوزارة أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (182)، جنين (150)، قلقيلية (54)، نابلس (151)، أريحا والأغوار (17)، ضواحي القدس (22)، سلفيت (25)، طوباس (16)، رام الله والبيرة (103)، الخليل (58)، بيت لحم (8)، قطاع غزة (1433)”، وأشارت إلى أنه “تم إجراء 9581 فحصا”.

ولفتت الوزارة الى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (353)، جنين (177)، قلقيلية (101)، نابلس (190)، أريحا والأغوار (4)، ضواحي القدس (12)، سلفيت (64)، طوباس (26)، رام الله والبيرة (162)، الخليل (31)، بيت لحم (7)، قطاع غزة (1358)”.

المصدر: فلسطين اليوم