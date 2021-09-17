القوات المسلحة اليمنية: تمكنت الجهات المختصة في القوات المسلحة من رصد ما يزيد على 3290غارة لطيران العدوان خلال مراحل تنفيذ عملية البأس الشديد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 15:46

القوات المسلحة اليمنية: تمكنت الجهات المختصة في القوات المسلحة من رصد ما يزيد على 3290غارة لطيران العدوان خلال مراحل تنفيذ عملية البأس الشديد

منذ 21 mins 17 September، 2021
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