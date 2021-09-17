القوات المسلحة اليمنية: وقوع أكثر من 15 ألف ما بين قتيل ومصاب وأسير، خلال كامل الفترة التي نفذت فيها العملية أي ما بين آذار/مارس 2020 وتشرين الثاني/نوفمبر 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 15:46

القوات المسلحة اليمنية: وقوع أكثر من 15 ألف ما بين قتيل ومصاب وأسير، خلال كامل الفترة التي نفذت فيها العملية أي ما بين آذار/مارس 2020 وتشرين الثاني/نوفمبر 2020

منذ 21 mins 17 September، 2021
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