القوات المسلحة اليمنية: في إطار التكامل بين مختلف الوحدات العسكرية نفذت بعون الله القوة الصاروخية سلاح الجو المسير العشرات من العمليات الناجحة في الداخل والعمق السعودي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 15:46

القوات المسلحة اليمنية: في إطار التكامل بين مختلف الوحدات العسكرية نفذت بعون الله القوة الصاروخية سلاح الجو المسير العشرات من العمليات الناجحة في الداخل والعمق السعودي

منذ 34 mins 17 September، 2021
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