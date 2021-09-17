القوات المسلحة اليمنية: بلغ إجمالي عدد عمليات القوة الصاروخية 161 عملية، 128 عملية منها في الداخل و33 عملية في العمق السعودي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 15:44

القوات المسلحة اليمنية: بلغ إجمالي عدد عمليات القوة الصاروخية 161 عملية، 128 عملية منها في الداخل و33 عملية في العمق السعودي

منذ 32 mins 17 September، 2021
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