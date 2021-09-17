أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 17-09-2021

الأخبار

حزب الله يكسر «المحرّمات»: النفط الإيراني في لبنان عبر سوريا

رفع الدعم عن المحروقات: البنزين بـ 180 ألفاً والمازوت بالدولار!

النهار

“الغزو النفطي”: لا دولة وحكومة بكماء!

اللواء

«معاً للإنقاذ»: مفاوضات مع الصندوق وتصحيح الرواتب ومعامل كهرباء

«الطاقة» تُفرج عن المحروقات والعبرة في التنفيذ مع وصول الفيول العراقي

الجمهورية

المفاوضات مع الصندوق وفق الأولويات

وصول المازوت الإيراني

البيان أنجز والثقة الإثنين.. وصندوق النقد: متأهبون للتعاون

الديار

المازوت الايراني يكسرالحصار الاميركي : حزب الله يغير قواعد «اللعبة»

تغطية رسمية «صامتة» للصهاريج… وتسويات تنتج بيانا وزاريا «ملتبساً»

بدء رفع الدعم عن المحروقات… ميقاتي يدرك حدود «اللعبة»: انا الحكومة !

البناء

الحكومة إلى الثقة… والبيان الوزاري بالإجماع… وانكفاء من أمام الملفات بالانتظار

تقاطع سفن المقاومة والفيول العراقي فرصة لتنفس اللبنانيين بتحسن الكهرباء

بيطار يصدر مذكرة توقيف لفنيانوس… وتلميحات بمثلها للنواب بعد جلسة الثقة

المصدر: صحف