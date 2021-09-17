موسكو: نراقب من كثب الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تراقب من كثب الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وتنتظر ردا من الدولتين على المقترحات المتعلقة بترسيم الحدود.

وأضافت في حديثها مع الصحفيين اليوم الخميس: “نحن نراقب من كثب الوضع في أجزاء معينة من الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وتطور الوضع يؤكد مرة أخرى الحاجة إلى الشروع باكرا في عملية ترسيم الحدود الأرمنية – الأذربيجانية”.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أذربيجان وأرمينيا بحاجة إلى تخفيف حدة خطابهما تجاه بعضهما البعض من أجل التوصل إلى تسوية سلمية نهائية.

المصدر: وكالات