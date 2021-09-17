كورونا في سوريا.. الإصابات ترتفع خمسة أضعاف

تشهد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المثبتة والمشتبه بها محليا في سوريا، منحى تصاعديا وفق بيانات وزارة الصحة.

وأكد مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في الوزارة، الدكتور توفيق حسابا في تصريح لوكالة “سانا”: “وجود زيادة ملحوظة في واقع الإصابات حيث تم تسجيل 169 إصابة جديدة مثبتة يوم أمس ليكون أكبر رقم يومي منذ بدء ارتفاع أعداد الإصابات نهاية أغسطس الماضي” مشيرا إلى أن “العدد التراكمي للإصابات داخل المشافي بمختلف المحافظات حاليا 1806 إصابات”.

وأضاف حسابا، أن عدد الوفيات خلال الموجة الحالية أقل من سابقتها حيث أظهرت بيانات الوزارة تسجيل 30 حالة وفاة منذ بداية الشهر حتى أمس أعلاها في دمشق لافتا إلى أن الإصابات الجديدة أظهرت بأن مدة الاستشفاء أقل واستجابة المعالجة أكبر وسجلت لدى مختلف الفئات العمرية.

وأكد أن الإصابات بكورونا في سوريا لم تصل لذروة الموجة الجديدة، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية.

المصدر: وكالة سانا