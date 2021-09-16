استقالة وزيرة خارجية هولندا من منصبها على خلفية الفوضى التي سادت الإجلاء من أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2021 - 22:36

استقالة وزيرة خارجية هولندا من منصبها على خلفية الفوضى التي سادت الإجلاء من أفغانستان

منذ 38 mins 16 September، 2021
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