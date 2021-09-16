استقالة وزيرة خارجية هولندا من منصبها على خلفية الفوضى التي سادت الإجلاء من أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2021 - 22:36
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دخول عشرات الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى الأراضي اللبنانية قادمة من سوريا في كسر للحصار الأميركي
نائب الامين العام لحزب الله: الشكر لسوريا على التسهيلات التي قدمتها لاستقدام المشتقات النفطية من ايران ونقلها إلى لبنان
الشيخ نعيم قاسم: من الضروري أن تعود العلاقات الأخوية بين لبنان وسوريا إلى سابق عهدها
الشيخ قاسم: ما حصل من كسر للحصار الاميركي على سوريا هو بداية مرحلة جديدة من المواجهة التي ستحقق انتصارات للبلدين
الشيخ قاسم: حزب الله تصدى لمقاومة "اسرائيل" ويتصدى في مواجهة الحصار الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق العزة وتدعيم الاستقلال
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية للمنار: قرار استيراد المازوت سيادي مبني على الحرص على المواطن وعلى كل لبنان
الوزير حمية للمنار: الحصار الأميركي على لبنان كسر وبات وراءنا
مصادر المنار: وصول الشحنة الاولى من الغاز اويل المستبدل عن النفط العراقي وإفراغها بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: المقاومة الكريمة للشعب اللبناني مصدر فخر لكل شعوب المنطقة
عبد اللهيان: مستعدون لتلبية احتياجات لبنان بشتى المجالات وحريصون على دعم مقاومة الشعب اللبناني أمام العدو الإسرائيلي
الحكومة اللبنانية تقر البيان الوزاري بإجماع الأعضاء خلال الاجتماع في قصر بعبدا
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء: السرعة في إنجاز البيان الوزاري تعكس الجدية والمثابرة
الرئيس عون: أتمنى على الجميع اعتماد هذا النمط في العمل والانتاجية والتعاون وهو من اول اسباب النجاح
هيومن رايتس ووتش: اللاجئون الإريتريون في إقليم تيغراي الإثيوبي كانوا ضحايا انتهاكات تشكل "جرائم حرب واضحة"
شركة الامانة: نذكر بـأننا نستقبل الفئات التالية حصرا للإستفادة من المحروقات: المستشفيات الحكومية والخاصة ودور العجزة
الفئات المستفيدة: دور الايتام ـ مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة ـ مصالح المياه الرسمية ـ آبار المياه التابعة للبلديات
الفئات المستفيدة: أفواج الاطفاء والدفاع المدني ـ الصليب الاحمر ـ معامل الادوية ـ المطاحن والافران ـ التعاونيات الكبرى
الفئات المستفيدة: معامل الصناعات الغذائية ـ الآليات والمعدات الزراعية ـ اشتراكات مولدات الكهرباء
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و 81799597
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
الفئات المستفيدة: أفواج الاطفاء والدفاع المدني ـ الصليب الاحمر ـ معامل الادوية ـ المطاحن والافران ـ التعاونيات الكبرى
الفئات المستفيدة: معامل الصناعات الغذائية ـ الآليات والمعدات الزراعية ـ اشتراكات مولدات الكهرباء
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و 81799597
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
استقالة وزيرة خارجية هولندا من منصبها على خلفية الفوضى التي سادت الإجلاء من أفغانستان
منذ 38 mins
16 September، 2021
وزيرة خارجية هولندا
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