الصحة الفلسطينية: تسجيل 15 وفاة و2501 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس انه تم تسجيل 15 وفاة و2501 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2791 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن “7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة و(4) في نابلس و(1) في جنين و(2) في طولكرم و(1) في قلقيلية”.

وقالت الوزارة إن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 151، جنين 139، قلقيلية 65، طوباس 28، نابلس 186، ضواحي القدس 21، سلفيت 42، أريحا والأغوار 10، رام الله والبيرة 120، الخليل 39، بيت لحم 10، قطاع غزة 1690″، ولفتت إلى أنه “تم إجراء 11228 فحصا”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 358، جنين 171، قلقيلية 77، طوباس 27، نابلس 262، ضواحي القدس 5، سلفيت 81، أريحا والأغوار 3، رام الله والبيرة 122، الخليل 26، بيت لحم 2، قطاع غزة 1657”.

المصدر: فلسطين اليوم