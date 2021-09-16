الحشد الشعبي يدمر مضافات لداعش في ذراع دجلة شرق الأنبار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2021 - 16:02

الحشد الشعبي يدمر مضافات لداعش في ذراع دجلة شرق الأنبار

منذ 1 ساعة 16 September، 2021
شرق الأنبار
العراق - عربي وإقليمي
دمرت قوة من اللواء 27 بالحشد الشعبي مضافات لداعش في ذراع دجلة شرق الانبار وفتشت وأمنت عددا من المناطق بعملية امنية نفذتها الخميس. وبتدمير القوة هذه المضافات، قطعت خط الإمداد اليومي لفلول داعش في تلك المنطقة.

المصدر: قناة الغدير الفضائية

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