الحشد الشعبي يدمر مضافات لداعش في ذراع دجلة شرق الأنبار

دمرت قوة من اللواء 27 بالحشد الشعبي مضافات لداعش في ذراع دجلة شرق الانبار وفتشت وأمنت عددا من المناطق بعملية امنية نفذتها الخميس. وبتدمير القوة هذه المضافات، قطعت خط الإمداد اليومي لفلول داعش في تلك المنطقة.