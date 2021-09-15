مجلس الأمن: على مصر وإثيوبيا والسودان استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2021 - 22:36

مجلس الأمن: على مصر وإثيوبيا والسودان استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

منذ 16 mins 15 September، 2021
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