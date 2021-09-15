الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نتابع كل همسة وكل خبر يتعلق بالأسرى وبالمعركة التي يخوضونها منذ انتزاع الأسرى الستة حريتهم قبل أسبوع (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2021 - 20:56

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نتابع كل همسة وكل خبر يتعلق بالأسرى وبالمعركة التي يخوضونها منذ انتزاع الأسرى الستة حريتهم قبل أسبوع (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 37 mins 15 September، 2021
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