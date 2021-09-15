الجهاد الاسلامي: خياراتنا مفتوحة في الدفاع عن الأسرى ونحذر الاحتلال

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الخيارات مفتوحة في الدفاع عن الأسرى في السجون الإسرائيلية محذرة الاحتلال من المساس بأي أسير.

وقال القيادي في الجهاد الاسلامي داوود شهاب خلال موتمر صحفي طارىء أمام مقر الصليب الاحمر بغزة أن “الحركة في حال استنفار كامل لمتابعة ما يجري في السجون من قمع منظم لاسرى الجهاد وغيرهم من الأسرى”.

ودعا القوى الوطنية والإسلامية إلى “دعم الأسرى وعدم القبول بتجربة التعامل معهم مدينا الصمت ال دولي المطبق أمام ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال”.

واكد ان الاحتلال استهدف أسرى الحركة بأبشع الاجراءات العقابية والعدوانية وان الحديث عن استجابة مصلحة سجون الاحتلال للمطالب بالكامل غير صحيح

ولفت شهاب الى أن “إدارة السجون تريد تفتيت الموقف العام والاستفراد بأسرى الحركة”، مشيراً ان “هناك حوار مستمر داخل السجون ومصلحة السجون تناور لحد الآن”.

المصدر: وكالة معاً