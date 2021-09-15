الصحة الفلسطينية: تسجيل 19 وفاة و2366 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء انه تم تسجيل 19 وفاة و2366 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة الى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 141، قلقيلية 67، جنين 172، نابلس 188، سلفيت 53، رام الله والبيرة 140، ضواحي القدس 15، أريحا والأغوار 12، طوباس 13، الخليل 34، بيت لحم 4، قطاع غزة 1527”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 195، قلقيلية 78، جنين 182، نابلس 143، سلفيت 92، رام الله والبيرة 49، ضواحي القدس 6، أريحا والأغوار 4، طوباس 14، الخليل 29، بيت لحم 12، قطاع غزة 1358”.

المصدر: وكالة معاً