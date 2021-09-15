ميقاتي يستقبل عند السادسة مساء وفدا من تكتل لبنان القوي في منزله في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 15 2021 - 17:30

ميقاتي يستقبل عند السادسة مساء وفدا من تكتل لبنان القوي في منزله في بيروت

منذ 14 mins 15 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة