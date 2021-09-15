أسعار الذهب عالميًا اليوم بعد صدور بيانات التضخم

انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية يوم الأربعاء.

حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، سجلت العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على 1805.15 دولارًا للأوقية وقت كتابة الخبر، انخفض بنسبة 0.11%.

لقد تم التداول في الجلسة المسبقة على انخفاض عند 1803.10 دولارًا للأوقية. ويجد الذهب نقاط الدعم عند 1780.60 والمقاومة عند 1810.60.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبوطًا بنسبة 0.01% ليتداول عند 92.623.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.32% لتتم المتاجرة به على 23.808 دولارًا للأوقية بينما ارتفع سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 0.23% لتتم المتاجرة به على 4.3245 للرطل.

وصدرت أمس بيانات التضخم الأمريكية وشهدت ارتفاعًا في نسبة التضخم إلا أن معدل الزيادة تباطئ وهو ما قد يمنح الفيدرالي فرصة لتأجيل قراره بشأن التشديد ورفع الفائدة لوقت لاحق، وارتفع الذهب أمس بعد صدور البيانات وتجاوز مستوى الـ 1800 دولارًا للأوقية.

المصدر: رويترز