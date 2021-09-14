طليس كرر المطالبة باقرار خطة النقل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 14 2021 - 23:28

طليس كرر المطالبة باقرار خطة النقل

منذ 35 mins 14 September، 2021
بسام طليس
لبنان

اصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بيانا، سأل فيه رئيس الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي: “ألم يحن الوقت لإقرار خطة النقل الوطنية التي أعدت في العام 2011 في ظل رئاستكم للحكومة الثانية وتضمينها البيان الوزاري للحكومة؟. وهل دولتكم تتبنون الاتفاق القاضي بدعم قطاع النقل البري قبل البدء الفعلي برفع الدعم عن المحروقات نهاية شهر أيلول 2021؟”.

وأمل في “أن يكون هذا الامر ضمن أولوياتكم ليبنى على الشيء مقتضاه فيما يتعلق بتعرفة النقل التي أصابها ما أصاب كل السلع من السوق السوداء”. مكررا المطالبة بإقرار خطة النقل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات