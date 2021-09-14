المكتب العمالي في أمل: الحركة وحلفاؤها فازوا بالمقاعد الـ12 في انتخابات الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2021 - 20:26

المكتب العمالي في أمل: الحركة وحلفاؤها فازوا بالمقاعد الـ12 في انتخابات الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية

منذ 50 mins 14 September، 2021
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لبنان

صدر عن المكتب العمالي المركزي في حركة “أمل”، البيان الاتي: “أجرى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية الانتخابات الدورية لمجلس الاتحاد. وفازت حركة أمل وحلفاؤها بكامل المقاعد ال12 التي شغلها الفائزون التالية اسماؤهم :
رضا الميس، حنا الشواح، دعد إسماعيل، نقولا موس، طوني سيدي، نقولا حداد، غسان منعم بسام أمهز، ناصر حرب، جورج عيناتي، شربل نصر وماجد سعيفان.

يهنئ المكتب العمالي المركزي في حركة أمل أعضاء مجلس الاتحاد ويدعوهم الى التعاون والتعاضد لتمتين التحالف بين الجمعيات التي تمثل مختلف أطياف المجتمع اللبناني للنهوض بالبلاد نحو غد أفضل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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