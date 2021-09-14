مقتل شاهد في قضية بنيامين نتنياهو

أعلنت اليونان اليوم أنها ستفتح تحقيقا في حادث تحطم طائرة خاصة وقع أمس قرب جزيرة ساموس، وأودى بحياة إسرائيلي كان من المقرر، بحسب النيابة الإسرائيلية، أن يدلي بشهادته في محاكمة الرئيس السابق لوزراء العدو بنيامين نتنياهو.

وقال رئيس المكتب الوطني للتحقيق في الكوارث الجوية والأمن الجوي ايوانيس كونديليس لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” إن “صيادا محليا أفاد عن وقوع انفجار ضخم تلاه آخر صغير”.

وأضاف كونديليس أن “الحطام سيكشف إذا تم الأمر على هذا النحو” مشيرا إلى أن حطام الطائرة يقع حاليا على عمق 33 مترا.

وتوفي زوجان صهيونيان مساء أمس في حادث تحطم الطائرة أحادية المحرك من طراز “سيسنا سي182” قرب مطار جزيرة ساموس اليونانية.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الضحيتين هما حاييم وإستير جيرون، وهما زوجان “من تل أبيب” يبلغان من العمر 69 عاما.

وكان من المقرر أن يدلي حاييم جيرون، وهو نائب مدير سابق في وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بشهادته في محاكمة نتنياهو، وفق ما ذكر متحدث باسم مكتب المدعي العام الاسرائيلي لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”.

ويواجه نتنياهو تهما بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة ومنح امتيازات لأقطاب إعلامية لقاء تغطية إعلامية مواتية.

واتهم الادعاء نتنياهو، أثناء محاكمته في نيسان، باستخدام سلطته “بشكل غير مشروع” في إطار منافع متبادلة مع عدد من أقطاب الإعلام.

المصدر: ا ف ب