بعض من رواتب موظفي “فيسبوك”

كشفت تقارير أميركية عن أرقام صادمة وراء رواتب العاملين في شركة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي.

وحصل موقع “بيزنس إنسايدر” على الرواتب من آلاف طلبات تأشيرة العمل التي قدمها “فيسبوك” إلى الحكومة الأميركية خلال العام الماضي 2020، إذ يتعين على الشركات الإفصاح عن معلومات الراتب، إلا أنها معلومات محدودة تفتقر إلى رواتب المديرين التنفيذيين، كما أنها لا تتضمن منح أسهم الشركة للموظفين، أو تأثير الخبرة في تحديد الأجور.

وبشكل أساسي، يجني جميع العاملين الرئيسيين داخل “فيسبوك” راتب من 6 أرقام سنوياً، لكن بعض الوظائف تكسب أكثر من غيرها.

وذكر “بيزنس إنسايدر” أن أكبر الرواتب بالنسبة للمناصب غير التنفيذية داخل “فيسبوك” موجودة في عملياته الأساسية بأقسام (الهندسة والتسويق).

ولفت الموقع الأميركي إلى أنه بينما يحصل مؤسس موقع “فيسبوك”، مارك زوكربرغ، على أقل راتب لأي شخص في الشركة، والذي تم تحديده بدولار واحد فقط سنوياً، إلا أنه لا يزال أغنى شخص داخل أسوارها، موضحاً أنّ صافي ثروته في عام 2021 تضخم ليصل إلى 134 مليار دولار.

بحسب الموقع، فإنّ الراتب يعتمد على الوظيفة، لكنه يعتمد بشكل متزايد على مكان إقامة العامل أيضاً، فعلى سبيل المثال، يكسب مهندس برمجيات في مدينة نيويورك 160 ألف دولار، ويجني آخر في رود آيلاند وآخر في تكساس 118 ألف دولار سنوياً.

ويتقاضى مهندس برمجيات داخل “فيسبوك” من 118 ألف إلى 270 ألف دولار سنوياً، وهي نفس النسبة التي يحصل عليها مدير منتج، فيما يكسب مهندس بيانات من 100 ألف إلى 233 ألف و353 دولار سنوياً.

مهندس كهرباء في “فيسبوك” يتقاضى من 110 ألف إلى 185 ألف، بينما يجني “عالم بصريات” سنوياً من 130 ألف دولار إلى 188 ألف دولار، ومهندس أجهزة من 153.480 دولار إلى 230 ألف دولار، ومهندس شبكات من 110 ألف إلى 217.874 دولار.

أما ما يجنيه “واضع استراتيجيات للمحتوى” في “فيسبوك” فهو 121 ألف إلى 180 ألف دولار سنوياً، بينما يكسب “كاتب إعلانات مبدع” 170 ألف دولار، ويحصل مدير السياسة العامة على 262 ألف دولار، و”باحث يو إكس” من 120 إلى 182 ألف دولار سنوياً.

المصدر: الميادين