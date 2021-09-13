السيد نصرالله: ما حصل مع هؤلاء الأبطال هو مفخرة لكل المقاومين ولكل شريف وأدخل الفرح والبهجة لكل إسنان لديه قلب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2021 - 21:58

السيد نصرالله: ما حصل مع هؤلاء الأبطال هو مفخرة لكل المقاومين ولكل شريف وأدخل الفرح والبهجة لكل إسنان لديه قلب

منذ 28 mins 13 September، 2021
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