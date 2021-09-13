“الجهاد”: المقاومة هي النهج الأقدر على ردع الاحتلال

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب الاثنين إن “العمليات الفدائية في القدس والضفة تعكس مدى الغضب الشعبي المتصاعد جراء سياسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى”.

وأضاف شهاب تعقيبا على عمليات الطعن البطولية بالقدس والضفة التي ينفذها شبان فلسطينيون ضد قوات ومستوطني العدو ان “الاحتلال سيدفع ثمناً لغطرسته وصلفه، وسيعلم أن الشعب الفلسطيني يمتلك من القدرة والإرادة ما يجعله أقوى عزيمة وإصراراً على مواجهة سياسات الإرهاب والعدوان التي تمارس بحقه”.

وأكد شهاب أن “أعمال المقاومة هي حقٌ مشروع للشعب الفلسطيني، مباركا عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني بالقدس اليوم”، وحيا “لكل الثائرين في كل مكان”، وشدد على أن “المقاومة هي النهج الأقدر على ردع الاحتلال وكسر شوكته”.

المصدر: فلسطين اليوم