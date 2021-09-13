الصحة الفلسطينية: تسجيل 14 وفاة و2699 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين انه تم تسجيل 14 وفاة و2699 إصابة جديدة بوباء كورونا و1456 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن “الوفيات سجلت في قطاع غزة وطولكرم ونابلس وسلفيت”، وأشارت إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 201، قلقيلية 86، جنين 104، نابلس 230، طوباس 22، رام الله والبيرة 166، سلفيت 38، ضواحي القدس 16، أريحا والأغوار 16، بيت لحم 9، الخليل 22، مدينة القدس 352، قطاع غزة 1437”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 162، قلقيلية 87، جنين 91، نابلس 189، طوباس 9، رام الله والبيرة 145، سلفيت 102، ضواحي القدس 6، أريحا والأغوار 9، بيت لحم 0، الخليل 7، مدينة القدس 71، قطاع غزة 587”.

المصدر: فلسطين اليوم