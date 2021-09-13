خطيب زاده: مفاوضات فيينا النووية ستستانف قريبا وقرار مشاركتنا لم يتغير بتغير الحكومة

اعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده ان” مفاوضات فيينا النووية ستستأنف قريبا وقرار مشاركتنا لم يتغير بتغير الحكومة “.

ولفت الى ان كافة العقوبات التي تتعارض مع نص وروح الاتفاق النووي يجب ان ترفع”.

واشار خطيب زاده في تصريحه الى ان”علاقاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فنية، والمباحثات مع مديرها في طهران كانت إيجابية وجيدة” ..

واوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية في مستهل كلامه ان طهران “قامت ببناء تفاهم جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولن نسمح لبعض الأطراف بالتأثير عليه”، مشيراً الى ان اتفقنا مع غروسي ينص على أن تبقى العلاقة مع الوكالة في إطار تقني بعيدا عن التسييس”، مؤكداً اننا “سنسمح للوكالة الدولية بالوصول إلى تسجيلات كاميرات الأنشطة النووية إذا تم التوصل إلى اتفاق في فيينا”.

المصدر: وكالة ارنا