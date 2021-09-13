بريطاني يلقى حتفه بسبب هاتفه!

لقي بريطاني حتفه في أحد دور السينما في بريطانيا بعد أن علِق رأسه تحت مقعده أثناء محاولته التقاط هاتفه المتحرك الذي سقط منه وهو مغادر عند انتهاء الفيلم.

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وحاول أصدقاء الرجل وموظفو سينما “فيو” في بيرمنغهام، إنقاذ الرجل بسحبه من تحت المقعد، إلا أنه أُصيب بنوبة قلبية أدت إلى وفاته في الحال نتيجة الخوف، بحسب صحيفة “مترو” البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن موظفي السينما قولهم إن الرجل انحنى ليبحث عن هاتفه الذي سقط تحت الكرسي فعلِق رأسه بين أسفل الكرسي ومسند الساقين الكهربائي.

وقال متحدث باسم خدمات الإسعاف في المدينة الواقعة وسط غرب بريطانيا:”نستطيع أن نؤكد أن الوفاة نجمت عن سكتة قلبية بسبب الخوف على ما يبدو”.

المصدر: مواقع اخبارية