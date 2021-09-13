وفاة 14 شخصا بصاعقة في باكستان

لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون إثر صاعقة ضربتهم في جبال شمال غربي باكستان، وفق ما أفادت السلطات المحلية يوم الأحد.

ووقع الحادث في منطقة تورغار بإقليم خيبر بختنخوا الذي يشهد منذ الأربعاء هطول أمطار موسمية غزيرة وانهيارات أرضية.

وقال المتحدث باسم الإقليم كمران بانغاش، إن 14 شخصا على الأقل من عائلة واحدة قتلوا بعدما ضربت صاعقة منزلين مجاورين، مشيرا إلى أن بين القتلى خمسة أطفال وأربع نساء.

وتعتبر الأمطار الموسمية التي تستمر من يونيو إلى سبتمبر ضرورية لري المحاصيل وتأمين احتياطي المياه في شبه القارة الهندية، لكن في كل عام تتسبب الأمطار الغزيرة بضحايا ودمار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية