مراسل المنار: تحرك لجنود العدو قرب مستعمرة “المطلة” واعلام العدو يتحدث عن اقتراب لبناني من السياج ومغادرته بعد اقتراب قوة إسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2021 - 22:12

مراسل المنار: تحرك لجنود العدو قرب مستعمرة “المطلة” واعلام العدو يتحدث عن اقتراب لبناني من السياج ومغادرته بعد اقتراب قوة إسرائيلية

منذ 38 mins 12 September، 2021
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