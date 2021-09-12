صورة تذكارية للحكومة الاثنين في بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2021 - 22:10

صورة تذكارية للحكومة الاثنين في بعبدا

منذ 2 ساعة 12 September، 2021
تقارير مصورة - لبنان

الحكومة الجديدة تلتقط صورتها التذكارية الاثنين وتنطلق لتحضير بيانها الوزاري.

المصدر: قناة المنار

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