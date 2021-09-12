اندلاع حريق في دبين قضاء مرجعيون وقيام عناصر الدفاع المدني بإخماده – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2021 - 14:08
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث عبر المنار غداً الإثنين الساعة 8:30 مساء
رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت: ما جرى في سجن جلبوع يظهر ترهلاً في مؤسسات الدولة وقد شكلنا لجنة رسمية للتحقيق
اعلام العدو: التحقيقات تشير إلى أنّ الاسرى المحررين لم يتلقوا مساعدة والنفق استمر حفره أكثر من 6 اشهر
محكمة الإحتلال في مدينة الناصرة تمدد احتجاز الأسرى الفلسطينيين الـ4 المعاد اعتقالهم حتى الـ19 من الشهر الجاري
مراسل المنار : طائرات الإحتلال تغير على موقع للمقاومة في مخيم المغازي وأراض زراعية وسط القطاع
مراسل المنار : طائرات الإحتلال الإستطلاعية تستهدف موقعاً للمقاومة الفلسطينية غرب خانيونس
وزير النفط السوري بسام طعمة: خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية أصبح جاهزاً لنقل الغاز المصري إلى لبنان
ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا: معظم المحطات لن تفتح يوم الاثنين والبواخر تنتظر رفع الدعم أو فتح اعتمادات جديدة
وزارة الصحة العامة: 12 حالة وفاة و801 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
مجلس فاتحة عن روح المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم في حسينية البرجاوي في بيروت
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة طهران
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نحن بحاجة للتفاوض مع إيران واتفقنا على مواصلة المحادثات في فيينا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مجلس فاتحة غداً عن روح المرجع الديني آية الله السيد الحكيم من 9 حتى 12 ظهراً في مجمع الامام الصادق على طريق المطار
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس: مخزون البنزين سينفذ قريبا وإذا لم يتم تفريغ البواخر سيشل البلد
التيار الوطني الحر رحب بالحكومة الجديدة: قام التيار بتسهيل ولادتها وينتظر بيانها الوزاري ليحدد موقفه من إعطاء الثقة
وزارة الصحة العامة: 12 حالة وفاة و801 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
مجلس فاتحة عن روح المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم في حسينية البرجاوي في بيروت
مجلس فاتحة غداً عن روح المرجع الديني آية الله السيد الحكيم من 9 حتى 12 ظهراً في مجمع الامام الصادق على طريق المطار
الإمام الخامنئي بارك بالعودة المشرفة للقطع البحرية الإيرانية من رحلتها إلى المحيط الأطلسي
الإمام الخامنئي: الجيش الإيراني موجود اليوم بجدارة في الساحة وهو مستعد لاستخدام إمكانياته في الدفاع عن الثورة الإسلامية
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: نجحت قواتنا بتحرير مديريتي ماهلية ورحبة ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين
العميد يحيى سريع: تحرير مساحة إجمالية تقدر بحوالي 1200 كلم مربع من رحبة وماهلية في محافظة مأرب
العميد سريع: عملت قواتنا على إعادة تطبيع الحياة بمشاركة الأخوة في السلطة المحلية بمحافظة مأرب
العميد سريع: سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها تحالف العدوان وسنضمن أن يكون حراً مستقلاً لا يخضع لأي احتلال
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا بعد لقائه وزير الخارجية السوري في دمشق: لقد أجرينا مناقشات جوهرية وجيدة للغاية
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة طهران
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
مكتب المرجع السيستاني في لبنان يحدد وقت مجلس الفاتحة من الساعة ال9 صباحا وحتى ال12 ظهرا ومن الساعة ال2 حتى ال6 مساء
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
هآرتس عن مصدر في شرطة العدو : الأسيران الإضافيان هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
اندلاع حريق في دبين قضاء مرجعيون وقيام عناصر الدفاع المدني بإخماده
منذ 42 mins
12 September، 2021
حريق دبين قضاء مرجعيون
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