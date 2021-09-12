أطباء الهرمل يعلنون التوقف عن العمل بسبب نفاد البنزين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2021 - 14:08

أطباء الهرمل يعلنون التوقف عن العمل بسبب نفاد البنزين

منذ 46 mins 12 September، 2021
بيان
لبنان

 أعلن أطباء الهرمل في بيان، توقفهم عن العمل بسبب عدم قدرتهم على تأمين مادة البنزين، وأصدروا بيانا جاء فيه “بعد العجز عن تأمين مادة البنزين للسيارات وبعد بذل كل الجهود على كل الأصعدة ومناشدة المسؤولين، بعلن أطباء الهرمل توقفهم قسرا عن العمل، بسبب نفاد مادة البنزين من سياراتهم ،وخلال الساعات المقبلة سيلتحق بهم بقية الاطباء من كل الاختصاصات، مما قد يتسبب بأزمة صحية كارثية على مرضى الطوارئ وحوادث الرضوض والازمات القلبية ومرضى الجراحات الطارئة ما يضع كل اجهزة الدولة والمعنيين امام مسؤولية كبيرة”.

وناشدوا السلطات المحلية المساعدة على تأمين البنزين لهم، “حفاظا على دورهم الانساني”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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