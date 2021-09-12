مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ينشر أول وثيقة من تحقيقه بهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي على موقعه على الإنترنت أول وثيقة من تحقيقه بهجمات 11 أيلول / سبتمبر 2001 بعد أمر سابق من الرئيس جو بايدن. وأشار المكتب في بيان إلى أن “هذه المادة نشرت استجابة لأمر تنفيذي تم توقيعه في 3 أيلول/سبتمبر 2021 برفع السرية عن بعض الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر الإرهابية”.

وأصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً الجمعة بإجراء مراجعة من أجل رفع السرية عن وثائق من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف.بي.اي” حول هجمات 11 سبتمبر 2001 وذلك بعيد أيام من إكمال الولايات المتحدة انسحابها العسكري في أفغانستان حيث خاضت حرباً بعد تلك الأحداث.

وقال بايدن في بيان أن هذا الأمر “يتطلب من وزير العدل الكشف علناً عن الوثائق التي رفعت عنها السرية خلال الأشهر الستة المقبلة”. وكان بايدن تعهد خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية “بضمان الشفافية” بخصوص رفع السرية عن وثائق هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

المصدر: سبوتنيك