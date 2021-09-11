أبو عبيدة : إذا كان أبطال نفق الحرية قد تحرروا من تحت الأرض فنعدهم بأنهم سيتحررون قريباً من فوق الأرض – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2021 - 22:38

أبو عبيدة : إذا كان أبطال نفق الحرية قد تحرروا من تحت الأرض فنعدهم بأنهم سيتحررون قريباً من فوق الأرض

منذ 2 ساعة 11 September، 2021
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