عودة التسربات النفطية في أنابيب ببنين العبدة والاهالي يناشدون منشآت النفط إصلاحها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 11 2021 - 20:10

عودة التسربات النفطية في أنابيب ببنين العبدة والاهالي يناشدون منشآت النفط إصلاحها

منذ 37 mins 11 September، 2021
اخبار
غير مصنف

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه لم تمض بضعة أيام على عملية إعادة إصلاح الاعطال التي تسببت بها عملية اهتراء أنابيب النفط العابرة من سوريا الى منشآت نفط طرابلس في منطقة ببنين -العبدة عند مفترق مطعم الوادي بالقرب من الطريق الدولية الساحلية، حتى عادت التسربات النفطية الى البروز من جديد في مواقع متفرقة بالقرب من الموقع الذي كان تم إصلاح الاعطال فيه.

وتوسعت رقعة هذه التسربات الى داخل البيوت الزراعية البلاستيكية، كما الى أقنية الري وأقنية تصريف المياه الشتوية.

وجدد الاهالي مناشدتهم إدارة منشآت النفط “إجراء مسح شامل لهذه الانابيب في هذا الموقع والعمل على اصلاح مواقع الاهتراء على نحو يمنع تجدد التسربات التي باتت تقلق الاهالي وتثير مخاوفهم من احتمال إشتعالها”. مطالبين ب “الاسراع برفع الضرر البيئي الناتج من تشبع الاراضي الزراعية القريبة بالمواد النفطية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات