استقالة رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران: ظروف خاصة تمنعني من متابعة هذا التكليف

تقدم نائب رئيس الاتحاد ورئيس نقابة المخابز العربية علي ابراهيم باستقالته من الاتحاد والنقابة، واعتبر “ان الكفاح من أجل النهوض بالوطن وتأمين لقمة عيش كريمة لنا وللمواطن وحماية وحفظ حقوق القطاع والعاملين فيه كان وما زال نهجا اتبعناه، إيمانا منا فيه، وبعيدا من المصالح الضيقة والتكاذب”.

وأضاف “وتكريسا لذلك، لم نترك ساحة التصدي لقضايا القطاع وحقوق الناس مرورا بإظهار الحقائق لها أمام الصعاب والتحديات التي واجهتنا، ناهيك عن أداء من تعاقب على وزارة الاقتصاد والتجارة، إلا ان ظروفا خاصة تمنعني من متابعة هذا التكليف الذي يشرف كل إنسان حر ونقابي”.

وقال “إني أتقدم من المجلس التنفيذي للاتحاد، ومن المجلس التنفيذي للنقابة باستقالتي، شاكرا كل من تعاون معي في هذه الظروف الخاصة والصعبة التي مررنا بها، متمنيا التوفيق في أداء دوركم الريادي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام