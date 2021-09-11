ايران تهيمن على اسواق التمور العالمية

جاءت ايران في المركز الثاني بالعالم في انتاج التمر بعد مصر حيث تقوم بإنتاج 900 ألف طن سنويا وهو ما يشكل نحو 7.7 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية.

وتعتبر التمور الإيرانية من أجود انواع التمور العالمية وتحتل مكانة مرموقة بين سائر المنتجات الإيرانية، وتتوفر مزارع النخيل في إيران بکثافة في المحافظات الجنوبية والجنوب غربية؛ مثل اهواز وبلوشستان وهرمزکان وبوشهر وکرمان. کما إنَّ لکل هذه المحافظات تمر أو تمور خاصة تشتهر بإنتاجها وتصديرها.

وتنمو اشجار النخيل في 15 محافظة إيران ويوجد أكثر من 250 ألف هكتار من بساتين التمور في البلاد وتنتج 5 محافظات أكثر من 99٪ من تمور البلاد.

وتحتل محافظة سيستان وبلوشستان بامتلاکها 54 الف هكتار من بساتين التمور المرتبة الأولى في زراعة نخيل التمور بايران وتأتي محافظة خوزستان في المرتبة الثانية حیث تبلغ مساحتها من البساتین نحو 35 ألف هكتار وتليه محافظة بوشهر بامتلاکها 34 الف هکتار من البساتین ومن ثم هرمزکان التي تبلغ مساحتها المزروعة بأشجار النخيل 33 هكتاراً وجاءت محافظتا فارس وكرمان في المركز الرابع والخامس بالاراضي المزروعة بالتمر.

و قامت ايران بتصدير التمور الى 70 دولة بما فيها السويد وهولندا وروسيا وتركيا وقطر واوكرانيا وافغانستان وكندا واستراليا والمانيا وفرنسا وبريطانيا والعراق والهند وباكستان والصين وتشيلي وهنغاريا.

المصدر: وكالة ارنا