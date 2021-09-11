حماس: لن يتمكن العدو عبر قصف غزة من وقف تلاحم كل ساحات دعما للأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2021 - 10:50

حماس: لن يتمكن العدو عبر قصف غزة من وقف تلاحم كل ساحات دعما للأسرى

منذ 49 mins 11 September، 2021
حماس
غير مصنف

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن قصف طائرات العدو الاسرائيلي لقطاع غزة لن تمنع المقاومة من اسناد الفعل الكفاحي لشعبنا في قضاياه الوطنية الكبرى.

وقال قاسم السبت إن “العدو لن يتمكن عبر قصف لغزة من وقف تلاحم كل ساحات الفعل النضالي دعما للأسرى”، وأضاف “ما جرى الليلة من قصف للقطاع هو امتداد للعدوان على شعبنا في القدس حيث ارتقى الشهيد حازم الجولاني، وجزء من العدوان على أهلنا في الضفة الغربية والداخل المحتل”.

يُشار إلى أن طائرات العدو الإسرائيلي شنت سلسلة من الغارات على أهداف في قطاع غزة فجر اليوم السبت.

المصدر: فلسطين اليوم

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