حماس: لن يتمكن العدو عبر قصف غزة من وقف تلاحم كل ساحات دعما للأسرى

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن قصف طائرات العدو الاسرائيلي لقطاع غزة لن تمنع المقاومة من اسناد الفعل الكفاحي لشعبنا في قضاياه الوطنية الكبرى.

وقال قاسم السبت إن “العدو لن يتمكن عبر قصف لغزة من وقف تلاحم كل ساحات الفعل النضالي دعما للأسرى”، وأضاف “ما جرى الليلة من قصف للقطاع هو امتداد للعدوان على شعبنا في القدس حيث ارتقى الشهيد حازم الجولاني، وجزء من العدوان على أهلنا في الضفة الغربية والداخل المحتل”.

يُشار إلى أن طائرات العدو الإسرائيلي شنت سلسلة من الغارات على أهداف في قطاع غزة فجر اليوم السبت.

المصدر: فلسطين اليوم