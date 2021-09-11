أمير بوخبوط: مواجهات عنيفة تجري الآن في أنحاء الضفة: جنين (عدة مراكز للمواجهات)، نابلس، طولكرم، قلقيلية، الخليل (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2021 - 02:32

أمير بوخبوط: مواجهات عنيفة تجري الآن في أنحاء الضفة: جنين (عدة مراكز للمواجهات)، نابلس، طولكرم، قلقيلية، الخليل (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 1 ساعة 11 September، 2021
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