تحسن ملحوظ لليرة اللبنانية مع إعلان تشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2021 - 20:48

تحسن ملحوظ لليرة اللبنانية مع إعلان تشكيل الحكومة

منذ 40 mins 10 September، 2021
تقارير مصورة - لبنان

بورصة سعر صرف الليرة اللبنانية تحسنت مع إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية.

المصدر: قناة المنار

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