مصدر في طالبان: الحركة قتلت شقيق نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح بعدما قامت باحتجازه (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2021 - 18:40

مصدر في طالبان: الحركة قتلت شقيق نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح بعدما قامت باحتجازه (سبوتنيك)

منذ 6 mins 10 September، 2021
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