الدفاع الروسية تعلن مقتل عسكري روسي في سوريا جراء تفجير قافلة مساعدات إنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2021 - 23:00

الدفاع الروسية تعلن مقتل عسكري روسي في سوريا جراء تفجير قافلة مساعدات إنسانية

منذ 34 mins 9 September، 2021
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