الطقس في لبنان غدا الجمعة يتحول الى غائم مع احتمال أمطار خفيفة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة غائما جزئيا، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل ، بينما تنخفض بشكل تدريجي وملموس على الجبال و في الداخل كما تنشط الرياح احيانا و يتكون الضباب على المرتفعات، يتحول مساء الى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الجمعة حيث يتحول الى متقلب ويستمر حتى بعد ظهر يوم الأحد حيث يستقر تدريجيا.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال، يتحول ليلا الى غائم جزئيا ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح شمالي البلاد.

الجمعة: غائم جزئياودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل ، بينما تنخفض بشكل تدريجي وملموس على الجبال و في الداخل كما تنشط الرياح احيانا و يتكون الضباب على المرتفعات، يتحول مساء الى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحياناووانخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، كما يتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليلا.

الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تتساقط أمطار متفرقة فجرا مترافقة برياح ناشطة أحيانا، يستقر الطقس تدريجيا خلال الفترة الصباحية ويتحول الى قليل الغيوم.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 33 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 16 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، شرقية ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام