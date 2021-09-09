الصحة الفلسطينية: تسجيل 11 وفاة و2483 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس أنه تم تسجيل 11 وفاة و2483 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 236، قلقيلية 92، نابلس 250، جنين 147، سلفيت 59، طوباس 27، ضواحي القدس 17، رام الله والبيرة 101، الخليل 29، بيت لحم 7، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 1512”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة من كورونا توزعت حسب التالي: طولكرم 354، قلقيلية 125، نابلس 159، جنين 101، سلفيت 50، طوباس 35، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 72، الخليل 32، بيت لحم 4، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 878″، وتابعت “تم تسجيل 6 وفيات في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس، إضافة إلى 4 حالات في نابلس وحالة في قلقيلية”.

المصدر: فلسطين اليوم