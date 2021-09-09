وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره القطري ويبحثان مستجدات الأوضاع في أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 9 2021 - 12:48

وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره القطري ويبحثان مستجدات الأوضاع في أفغانستان

منذ 13 mins 9 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة