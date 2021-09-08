الهلال الأحمر القدس: تعاملت طواقمنا حتى اللحظة مع 3 إصابات في باب العامود، إصابتان بالرصاص المطاط وإصابة بقنبلة صوت(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 23:46

الهلال الأحمر القدس: تعاملت طواقمنا حتى اللحظة مع 3 إصابات في باب العامود، إصابتان بالرصاص المطاط وإصابة بقنبلة صوت(فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 8 September، 2021
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