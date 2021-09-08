اندلاع مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم نصرة للأسرى.. والاحتلال يطلق قنابل الغاز بكثافة(قناة الأقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 23:46

اندلاع مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم نصرة للأسرى.. والاحتلال يطلق قنابل الغاز بكثافة(قناة الأقصى الفضائية)

منذ 2 ساعة 8 September، 2021
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